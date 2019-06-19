В Нижнем Новгороде за похищение шестилетнего мальчика задержали узбекистанца

Злоумышленник участвовал в похищении малыша из реабилитационного центра для несовершеннолетних.

ТАШКЕНТ, 19 июн -Sputnik. В Нижнем Новгороде за похищение шестилетнего мальчика задержали 25-летнего гражданина Узбекистана. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Уточняется, что иностранец находился на территории России нелегально. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее правоохранители арестовали другого соучастника преступления – 24-летнего мужчину. Он выманил ребенка с территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, после чего скрылся с малышом в неизвестном направлении.

Злоумышленника поймали по горячим следам на следующий день, а мальчика вернули в центр.