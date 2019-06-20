Массовую драку мигрантов у метро в Москве зафиксировали видеокамеры

В результате стычки один человек погиб и трое пострадали.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Камеры видеонаблюдения зафиксировали массовую драку мигрантов у станции метро "Электрозаводская" в Москве.

На кадрах видно, что потасовка завязалась после того, как уроженцы Средней Азии вышли из ресторана "Иссык-Куль".

Стычка произошла прямо на проезжей части в оживленном потоке машин. В руках одного из нападавших была дубина.

В какой-то момент один из участников драки падает. Его сразу же настигают четверо и избивают ногами и палками.

По словам очевидцев, драки здесь происходят каждое утро.

Напомним, стычка произошла в 5:30 утра. В результате конфликта один человек погиб и трое получили ножевые ранения. Известно, что СК уже возбудил уголовное дело в отношении по статье - "Убийство".