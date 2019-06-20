В Самарканде родителями подменили живого ребенка мертвым

Женщина родила девочку, но врачи заявили о смерти ребенка и передали родителям тело мальчика.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В Самаркандском областном перинатальном центре одной из рожениц подменили новорожденную девочку телом мертвого мальчика, сообщает Repost.

"С 8:00 часов 27 февраля до 8:00 часов 1 марта в Самаркандском областном перинатальном центре 36 женщин родили 37 младенцев. Из новорожденных 5 детей с различными диагнозами скончались в период с 28 февраля по 1 марта", - говорится в сообщении.

По слова издания, житель Самарканда заявил, что 28 февраля его жена родила девочку, но вечером врачи сообщили о смерти ребенка и передали родителям тело мертвого новорожденного младенца.

После мужчина обратился в следственный отдел Управления координации деятельности ОВД Самарканда, чтобы провести доследственную проверку.

Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы имени Х. Сулеймановой назначил провести экспертизу, в результате ДНК-анализ показал, что между мертвым младенцем и предполагаемыми родителями не было выявлено генеалогических связей.

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Отдел УКД ОВД Самарканда возбудил уголовное дело по статье 124 (подмена ребенка) Уголовного кодекса. но прокуратура Самарканда выявила нарушение статьи 329 Уголовно-процессуального кодекса (порядок рассмотрения заявлений, сообщений и иных сведений о преступлениях) следственным отделом, который должен был обеспечить вынесение решения в срок не позднее 10 суток.

Напомним, пару дней назад в Карши женщина пыталась продать десятидневного младенца за тысячу долларов.

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Сообщения о подобных происшествиях в Узбекистане появляются в сводках с пугающей частотой. В начале июня в Касанском районе Кашкадарьинской области задержали женщину, которая пыталась продать своего новорожденного сына. Двадцатитрехлетняя М.З. оценила своего ребенка, рожденного 13 мая, в пять миллионов сумов.

В апреле сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Шахрисабза при написании расписки о добровольной передаче ребенка гражданке Ж.Р. Малышу на тот момент не было и двух недель. Узбекистанка собиралась получить за него десять миллионов сумов.

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На преступления, связанные с продажей детей, решаются и сотрудники роддомов. Один из последний случаев был зафиксирован в Ташкентской области в начале апреля. Врач сказала пациентке, что ее ребенок умер, а сама продала его за 100 долларов. В отношении медика возбудили уголовное дело.