14:13 20 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
LIVE:
Воспитанники детского дома

Названы причины отравления детей в Сырдарьинской области

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
Получить короткую ссылку
2 0 0

Министерство дошкольного образования прокомментировало случай массового отравления воспитанников детсада.

ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Министерство дошкольного образования озвучило причины отравления детей в Сырдарьинской области.

По информации ведомства, воспитанники детсада отравились непригодной для питья водой.

В больнице
© Sputnik / Варвара Гертье
Массовое отравление в детском саду произошло в Сырдарьинской области

"В Баявутском районе Сырдарьинской области отсутствует централизованная система водоснабжения. Семнадцатого июня 2019 года в ДОУ №21 не была доставлена привозная питьевая вода, и заведующая приняла решение использовать для нужд учреждения не питьевую воду, что привело к госпитализации детей и сотрудников", - уточняется в сообщении МДО.

Напомним, 18-19 июня 2019 года в инфекционное отделение больницы Баявутского района с симптомами "острого кишечного заболевания, пищевой токсикоинфекции" поступили 22 воспитанника и трое сотрудников детсада.

Министерство продолжает выяснять, почему в детсаду отсутствовали запасы питьевой воды, правомерно ли ответственные лица разрешили работу детского учреждения после ремонта в марте. Причины выдачи санитарным эпидемиологическим надзором разрешения на открытие ДОУ будут выясняться совместно с Минздравом.

По теме

Ножками потопали, петардами похлопали: в Казахстане прошел опасный утренник
Заведующую детсадом в Ташобласти уволили после проверки видео с тухлым мясом
Теги:
пищевое отравление, отравление, детский сад, дети, Сырдарьинская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Космическая лошадь и млечный путь: захватывающие астрономические фото
LIVE_СПУТНИК: Прямая линия с Владимиром Путиным
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян - прямой эфир
Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054