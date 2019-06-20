Названы причины отравления детей в Сырдарьинской области

ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Министерство дошкольного образования озвучило причины отравления детей в Сырдарьинской области.

По информации ведомства, воспитанники детсада отравились непригодной для питья водой.

"В Баявутском районе Сырдарьинской области отсутствует централизованная система водоснабжения. Семнадцатого июня 2019 года в ДОУ №21 не была доставлена привозная питьевая вода, и заведующая приняла решение использовать для нужд учреждения не питьевую воду, что привело к госпитализации детей и сотрудников", - уточняется в сообщении МДО.

Напомним, 18-19 июня 2019 года в инфекционное отделение больницы Баявутского района с симптомами "острого кишечного заболевания, пищевой токсикоинфекции" поступили 22 воспитанника и трое сотрудников детсада.

Министерство продолжает выяснять, почему в детсаду отсутствовали запасы питьевой воды, правомерно ли ответственные лица разрешили работу детского учреждения после ремонта в марте. Причины выдачи санитарным эпидемиологическим надзором разрешения на открытие ДОУ будут выясняться совместно с Минздравом.