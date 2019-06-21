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Новостройки в сергелийском районе Ташкента

В Сергели двухлетний малыш выпал из окна во время игры

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Во время игры малыш проскользнул на балкон и выпал из решетки, пока его отчим встречал гостей.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. В махалле Чоштепа в Сергелийском районе произошла страшная трагедия - с балкона четвертого этажа выпал двухлетний ребенок, сообщает "Даракчи".

По словам издания, это произошло в новостройке, где квартиры выдавались районным хокимиятом в основном малоимущим, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями.

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В момент, когда ребенок выпал с балкона, в квартире был только бывший муж матери, который принимал в этот момент гостя, и не заметил, как произошла трагедия.

"Мальчик бегал, играл и в какой-то момент проскользнул на открытый балкон и выпал через решетки балконного ограждения. Он скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

РОВД Сергелийского района и районный хокимият убедительно просят родителей быть бдительными, внимательно следить за детьми, не оставлять в комнатах, где есть дети, открытые балконы и окна, отодвинуть от открытых окон всю мебель, чтобы дети не могли забраться на подоконник, а также не играть с ними на подоконниках, возле окон и на открытых балконах.

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Напомним, в феврале этого года селфи у окна чуть не погубило школьницу из Ташкента: в Юнусабадском районе Ташкента ученица 8-го класса 14-летняя Ф.Т. дома при попытке сделать селфи у окна упала с третьего этажа.

 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Происшествие, родители, дети, ребенок, выпал из окна, Ташкент, Ташкент



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