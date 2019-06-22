В Ташкенте автомобиль перевернулся в результате ДТП - фото

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Столичное ГУВД сообщило о ДТП в Мирабадском районе.

Вечером 20 июня в на перекрестке улиц Афросиёб-Ойбек-Шахрисабз в Мирабадском районе произошло столкновение автомобилей. Водитель Cobalt не пропустил автомобиль Captiva, который двигался по главной дороге.

В результате сильного удара, один из автомобилей перевернулся.

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В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

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