В Ташкенте автомобиль перевернулся в результате ДТП - фото

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Столичное ГУВД сообщило о ДТП в Мирабадском районе.
Вечером 20 июня в на перекрестке улиц Афросиёб-Ойбек-Шахрисабз в Мирабадском районе произошло столкновение автомобилей. Водитель Cobalt не пропустил автомобиль Captiva, который двигался по главной дороге.
В результате сильного удара, один из автомобилей перевернулся.
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В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.
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