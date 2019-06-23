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Машина скорой помощи

Смертельное ДТП в Сергели: ГУВД устанавливает личность погибшего

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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При погибшем не оказалось каких-либо удостоверяющих личность документов, поэтому ГУВД ташкентцев помочь следствию.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента поздним вечером 20 июня произошло ДТП, в результате которого скончался мужчина.

© Водители Ташкента / Facebook
В Ташкенте автомобиль перевернулся в результате ДТП – фото
По данным ГУВД столицы, на Ташкентской автодороге 23-летний водитель Daewoo Labo сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Пострадали и автомобилист, и пешеход. Водители, ставшие свидетелями ДТП, отвезли их в больницу. 

Потерпевший скончался, несмотря на усилия врачей. 

При нем не оказалось каких-либо удостоверяющих личность документов, поэтому ГУВД просит ташкентцев помочь следствию.

Приметы погибшего: возраст — 50-60 лет, рост — 170-175 сантиметров, среднего телосложения, азиатской национальности, лицо круглое, на носу есть родинки, имеются залысины. Мужчина был одет в синие джинсы и серую футболку.

Всех, кто может помочь установить личность жертвы ДТП, просят обратиться в УКД ОВД Сергелийского района по номерам: 71 258 02 42, 71 258 05 02.

Теги:
водитель, пешеходы, ГУВД Ташкента, ДТП



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