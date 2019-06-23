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Преступник за решеткой

В Джизакской области молодой мужчина убил пенсионера

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Инцидент произошел 21 июня. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Джизакской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Кашкадарьинской области по подозрению в убийстве уроженца Ферганской области.

Отвертка в руке
© Pixabay/ pixabay
Житель Коканда ударил знакомого отверткой
Между мужчинами произошел конфликт. По данным пресс-службы МВД Узбекистана, 21 июня 33-летний Б.К ударил 63-летнего Х.Р. палкой по голове. Пострадавший умер по дороге в больницу.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее еще одна ссора между мужчинами в Джизакской области закончилась трагически. Злоумышленник и потерпевший пили спиртное на поле фермерского хозяйства в махалле "Хайрабад" Шараф-Рашидовского района, поссорились, и один ударил другого ножом в грудь. Пострадавший пытался уйти с места происшествия, но умер от потери крови.

Теги:
пенсионер, МВД Узбекистана, уголовное дело, Убийство



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