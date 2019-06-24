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Рейд ФМС по выявлению нелегальных мигрантов в Москве

Директор завода в Казахстане оставил узбекистанцев без паспортов и зарплаты

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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На днях в соцсетях появилось обращение работающих в Казахстане граждан Узбекистана с просьбой помочь в сложной ситуации.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Двадцать трудовых мигрантов из Узбекистана остались без паспортов и зарплаты в Казахстане.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел, узбекистанцы из Хорезмской области приехали в Казахстан в начале марта для работы на кирпичном заводе. Их национальные паспорта забрали якобы для оформления временной регистрации и трудового разрешения. Хозяин завода не выплатил мигрантам зарплату и отказался вернуть им документы, поэтому они обратились в правоохранительные органы. 

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Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
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Все это выяснилось после того, как мигранты разместили обращение с просьбой о помощи в соцсетях, а сотрудник Генерального консульства Узбекистана в Алматы выехал в поселок Мынбаево Жамбылского района Алматинской области для проверки информации. 

По факту незаконного найма иностранной рабочей силы возбуждено уголовное дело, отметили в МИД. Граждане Узбекистана в настоящее время находятся в приемнике-распределителе №1 в Каскелене, им предстоит участвовать в следственных действиях.

Ожидается, что 24 июня состоится суд. 

Консульско-правовой департамент настоятельно рекомендует выезжающим за рубеж соотечественникам ни под каким предлогом не передавать посторонним лицам удостоверяющие личность документы.

Граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, могут в случае необходимости обращаться в Посольство Узбекистана в Нур-Султане (+7 (717) 295 42 52) или Генконсульство в Алматы (+7 (727) 291 11 78).

Теги:
суд, уголовное дело, МИД Узбекистана, Алматы, Узбекистан, Казахстан, нелегальные мигранты, Мигранты



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