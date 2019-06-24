Гражданин Узбекистана умер в съемной квартире в Швеции

Посольство Узбекистана в Берлине направило запрос шведской полиции с просьбой о предоставлении информации по данному случаю.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Гражданин Узбекистана Акмалхон Чулиев 21 июня скончался в съемной квартире в Стокгольме. Мужчине было 35 лет.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел, сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти Чулиева. Посольство Узбекистана в Берлине направило запрос шведской полиции с просьбой о предоставлении информации по данному случаю. Идет организация перевозки тела покойного на родину.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Гражданам республики, находящимся в Германии (Шлезвиг-Хольштайн, Гамбург, Мекленбург-Передняя Померания, Берлин, Бранденбург, Бремен, Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт, Саксония, Тюрингия), а также в Швеции, Швейцарии и Чехии, напомнили, что они могут в случаях необходимости обращаться в Посольство Узбекистана в Берлине по номерам: +49 30 39 40 98 55 и +49 30 39 40 98 30.