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Полицейские микроавтобусы в Стокгольме

Гражданин Узбекистана умер в съемной квартире в Швеции

Jonathan NACKSTRAND / AFP
Происшествия
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Посольство Узбекистана в Берлине направило запрос шведской полиции с просьбой о предоставлении информации по данному случаю.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Гражданин Узбекистана Акмалхон Чулиев 21 июня скончался в съемной квартире в Стокгольме. Мужчине было 35 лет.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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По данным пресс-службы Министерства иностранных дел, сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти Чулиева. Посольство Узбекистана в Берлине направило запрос шведской полиции с просьбой о предоставлении информации по данному случаю. Идет организация перевозки тела покойного на родину.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Гражданам республики, находящимся в Германии (Шлезвиг-Хольштайн, Гамбург, Мекленбург-Передняя Померания, Берлин, Бранденбург, Бремен, Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт, Саксония, Тюрингия), а также в Швеции, Швейцарии и Чехии, напомнили, что они могут в случаях необходимости обращаться в Посольство Узбекистана в Берлине по номерам: +49 30 39 40 98 55 и +49 30 39 40 98 30.

Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, узбекистанец, Швеция, труп



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