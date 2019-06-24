Взрыв в Арыси: всех жителей казахстанского города эвакуируют

В связи с чрезвычайной ситуацией было принято решение эвакуировать весь город. Для жителей организованы специальные лагеря, создан медицинский штаб.

ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В результате взрыва в военной части города Арысь (Казахстан) жителей полностью эвакуируют. Об этом заявил аким Туркестанской области республики Умирзак Шукеев, сообщает Tengrinews.

Напомним, 24 июня в 9:20 на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее за собой взрывы боеприпасов.

"Была объявлена чрезвычайная ситуация. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря. Каждый лагерь будет возглавляться акимом района", – сказал Шукеев.

Как сообщили в Минобороны Казахстана, на данный момент жертв нет. Шестнадцать человек с травмами легкой и средней степени тяжести поступили в больницы Туркестанской области. В связи с чрезвычайной ситуацией был создан медицинский штаб.

"На случай необходимости подготовлены дополнительные машины скорой помощи из нескольких районов. Из областной клинической больницы в медицинский штаб доставлены врачи-травматологи, хирурги, реаниматологи. В настоящее время пострадавших в больницах нет", – сообщили в акимате области.

Для координации действий задействованных сил гражданской защиты на место происшествия выехал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК генерал-майор Владимир Беккер. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Это не первый случай, когда в Туркестанской области происходят подобные ЧП. Последний раз крупный инцидент недалеко от Арыси случился в ноябре 2015 года. Тогда на полигоне во время уничтожения отходов произошла детонация взрывчатки, в результате погиб технолог. Еще 2 взрыва произошли в 2014 и 2009.