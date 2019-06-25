МИД: узбекистанцев нет среди пострадавших при взрыве в Казахстане

В результате серии взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области погиб один человек — в его автомобиль попал снаряд. Пострадал 71 человек, из них 15 находятся в больницах, в том числе двое детей.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Граждане Узбекистана не числятся среди пострадавших в результате взрывов боеприпасов в городе Арысь, сообщили в ведомстве.

По информации генерального консульства Узбекистана в Алматы, среди пострадавших 24 июня 2019 года от взрывов на территории воинской части г. Арысь Туркестанской области Казахстана граждане Узбекистана не числятся.

Напомним, что в результате серии взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области погиб один человек — в его автомобиль попал снаряд. Пострадал 71 человек, из них 15 находятся в больницах, в том числе двое детей.

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По данным Минобороны Казахстана, разрывы части боеприпасов повлекло за собой возгорание, произошедшее на одном из находящихся рядом с Арысью арсеналов.

После взрывов началась эвакуация местных жителей. Людей вывозят в соседние населенные пункты.

Возбуждено уголовное дело, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Это не первый случай, когда в Туркестанской области происходят такие ЧП. Последний раз крупный инцидент недалеко от Арыси случился в ноябре 2015 года. Тогда на полигоне во время уничтожения отходов произошла детонация взрывчатки, в результате погиб технолог. Еще два взрыва произошли в 2014 и 2009 годах.