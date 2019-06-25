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Работа полиции

На Кубани узбекистанец в ходе пьяной драки зарезал земляка

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Знакомые распивали спиртное, когда между ними произошел кровавый конфликт.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. На Кубани 46-летний гражданин Узбекистана в ходе пьяной драки убил 41-летнего соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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© Flickr/ houstondwiPhotos mp
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Злоумышленник жил и работал в подсобном хозяйстве. В ночь на 16 июня к нему в гости пришел его земляк, и знакомые стали вместе распивать алкогольные напитки.

Во время пьянки узбекистанцы поругались: гость стал оскорблять собутыльника. После чего обвиняемый взял нож и несколько раз ударил оппонента в область грудной клетки оппонента. Мужчина скончался на месте, нападавший вызвал скорую помощь вызвал и сообщил о произошедшем в полицию.

Обвиняемый сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги:
Краснодарский край, пьяная драка, Узбекистан



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