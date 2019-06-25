В Джизаке водитель сбил двух девочек, одной из них всего год

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Джизаке 30-летний водитель Daewoo Nexia сбил двух девочек, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 24 июня на дороге, прилегающей к махалле "Кассоблик". Одиннадцатилетняя О.К. несла на руках годовалую сестренку.

Детям потребовалась госпитализация. Проводятся предварительные следственные действия.

Ранее в столичном ГУВД сообщили о ДТП, в результате которого пешеход скончался на месте. Мужчину сбила пьяная 31-летняя девушка, которая к тому же ехала с превышением скорости.

До этого на Ташкентской автодороге 23-летний водитель Daewoo Labo сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Пострадали и автомобилист, и пешеход. Водители, ставшие свидетелями ДТП, отвезли их в больницу. Потерпевший скончался, несмотря на усилия врачей.