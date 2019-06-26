МИД рассказал о судьбе пассажиров поездов, остановленных в Казахстане

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Пассажиры поездов, остановленных в Казахстане, добираются в Ташкент на автобусах, сообщает МИД Узбекистана.
Узбекистанцев доставляют в Ташкент на специальных автобусах. Движение поездов было остановлено из-за серии взрывов в Казахстане. Пассажиры поезда, следовавшего из Уфы в Ташкент были переправлены в Ташкент на специальных автобусах.
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Так же поступили с пассажирами поездов "Челябинск-Ташкент" и "Новосибирск-Ташкент".
Напомним, что несколько поездов было остановлено в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь.
Ранее МВД Казахстана сообщило, что интенсивность взрывов в Арысе спала, но периодически они все-таки происходят. В связи с этим пожарные подразделения не могут подъехать к месту возгорания, чтобы приступить к тушению.
На место ЧП вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По данным Минобороны Казахстана, разрывы части боеприпасов повлекло за собой возгорание, произошедшее на одном из находящихся рядом с Арысью арсеналов. После взрывов началась эвакуация местных жителей. Людей вывозят в соседние населенные пункты.