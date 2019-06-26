МИД рассказал о судьбе пассажиров поездов, остановленных в Казахстане

Узбекистанцев доставляют в Ташкент на специальных автобусах. Движение поездов было остановлено из-за серии взрывов в городе Арысь Туркестанской области.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Пассажиры поездов, остановленных в Казахстане, добираются в Ташкент на автобусах, сообщает МИД Узбекистана.

Узбекистанцев доставляют в Ташкент на специальных автобусах. Движение поездов было остановлено из-за серии взрывов в Казахстане. Пассажиры поезда, следовавшего из Уфы в Ташкент были переправлены в Ташкент на специальных автобусах.

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Так же поступили с пассажирами поездов "Челябинск-Ташкент" и "Новосибирск-Ташкент".

Напомним, что несколько поездов было остановлено в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь.

Ранее МВД Казахстана сообщило, что интенсивность взрывов в Арысе спала, но периодически они все-таки происходят. В связи с этим пожарные подразделения не могут подъехать к месту возгорания, чтобы приступить к тушению.

Напомним, что в результате серии взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области погиб один человек — в его автомобиль попал снаряд. Пострадал 71 человек, из них 15 находятся в больницах, в том числе двое детей.

На место ЧП вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По данным Минобороны Казахстана, разрывы части боеприпасов повлекло за собой возгорание, произошедшее на одном из находящихся рядом с Арысью арсеналов. После взрывов началась эвакуация местных жителей. Людей вывозят в соседние населенные пункты.