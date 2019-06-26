Выходец из ЦА работал в ларьке с шаурмой, вместо врачей приезжему оказывала помощь продавщица из соседнего магазина.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Под Уфой фельдшер скорой помощи отказалась помогать узбекистанцу с инсультом, сообщает Первый канал.

Выходцу из республики, который готовил шаурму в одной из торговых точек, стало плохо прямо на улице.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако врачи долго не приезжали, и прохожие, увидев припаркованную на стоянке неотложку, обратились к фельдшеру, которая находилась в этот момент в машине.

Медик не стала выходить из авто и в грубой форме отказалась осмотреть мигранта.

В результате помощь иностранцу оказала продавщица из соседнего магазина, которая в прошлом работала медсестрой. Ей удалось привести гражданина Узбекистана в сознание. Позднее приехала другая карета скорой помощи, которая госпитализировала мигранта.

По данному факту следственный комитет организовал проверку. Фельдшеру может грозить наказание до одного года лишения свободы по статье "Оставление в опасности".