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Судебный молоток, архивное фото

Дело об изнасиловании мигрантами жительницы Якутска направили в суд

© Sputnik / Андрей Старостин
Происшествия
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Выходцы из Средней Азии похитили и изнасиловали местную жительницу.

ТАШКЕНТ 26 июн – Sputnik. Дело об изнасиловании и похищении жительницы Якутска, в которых обвиняют мигрантов из Средней Азии, передано в суд, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.

Якутск
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Cледственный комитет Якутии в середине марта возбудил дело о похищении и изнасиловании после обращения в органы жительницы Якутска.

Информация в соцсетях, что преступление совершили выходцы из Средней Азии, вызвала общественный резонанс. В Якутске прошел стихийный митинг, затем власти встретились с жителями республики и пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией и вызывающим ее незаконным предпринимательством.

В среду расследование уголовного дела завершилось.

"Данное преступление вызвало широкий резонанс в связи с особой дерзостью его совершения, и с первых минут ход следствия находилось на особом контроле руководства следственного управления. Расследование дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - отметила Дворецкая.

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"В зависимости от роли каждого они (фигуранты) обвиняются в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений…, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством…, торговле людьми с применением насилия…, а также разбое... Кроме того, двое обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья... Помимо этого, один из них ответит в суде за совершение преступления… насильственные действия сексуального характера", - сообщили в СУСК.

Следствием установлено, что в начале марта двое обвиняемых в помещении автосервиса, расположенного на улице В. Манчаары города Якутска, отремонтировали автомашину своего приятеля на сумму 5 тысяч рублей. Клиент не имел денег и потому предложил им в качестве оплаты за выполненную работу привезти девушку для интимных услуг, на что те согласились.

Следственный изолятор, архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
Арестован обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска

По данным СК, поздним вечером 16 марта обвиняемый отправился на поиски девушки, и в районе улицы Кузьмина увидел идущую женщину. Подъехав, он c насильно затащил ее в салон автомобиля и заблокировал двери. Отъехав недалеко от места похищения, мужчина изнасиловал потерпевшую. После этого он отвез девушку в автосервис, где передал ее своим приятелям. При этом отобрал телефон, спрятанный девушкой в обуви. Мужчины удерживали пострадавшую в автосервисе, один из них совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

Под утро, воспользовавшись тем, что мужчины уснули, потерпевшая покинула место своего удержания и обратилась в правоохранительные органы.

Теги:
Россия, Мигранты, мигрант



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