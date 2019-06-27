Самолет совершил аварийную посадку в Бурятии, есть погибшие - видео

Пассажирский самолет Ан-24 компании "Ангара" после отказа двигателя вынужден был совершить аварийную посадку в Нижнеангарске. От сильного удара самолет загорелся.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей, сообщает РИА Новости.

Как сообщается, совершая аварийную посадку, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. От сильного удара самолет загорелся. В результате пожара погибли два пилота. Бригада реаниматологов оперативно вылетела из Улан-Удэ в Нижнеангарск. По последним данным, в больницу доставили 19 человек.

На данный момент возгорание потушено.

Один из пассажиров снял видеоролик при посадке.