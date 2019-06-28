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Задержание преступника

Граждане Узбекистана пытались вывезти более полумиллиона долларов

ЦОС ФСБ РФ
Происшествия
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Сотрудники СГБ в Наманганской области пресекли вывоз более 600 тысяч долларов в Кыргызстан.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Два гражданина Узбекистана пытались нелегально вывезти более 600 тысяч долларов в Кыргызстан, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные СГБ.

Как говорится в сообщении, сотрудники СГБ в Наманганской области пресекли вывоз 602481 долларов в Кыргызстан.

Денежные купюры. Доллары США.
© Sputnik / Антон Денисов
Мужчина пытался незаконно вывезти из Узбекистана 25 тысяч долларов

Двое жителей Узбекистана пытались на автомобиле незаконно переправить валюту. по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия, принимаются необходимые меры по выявлению причастных к этому делу лиц. В соответствии с уголовным кодексом республики контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.




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