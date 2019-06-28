Граждане Узбекистана пытались вывезти более полумиллиона долларов

Сотрудники СГБ в Наманганской области пресекли вывоз более 600 тысяч долларов в Кыргызстан.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Два гражданина Узбекистана пытались нелегально вывезти более 600 тысяч долларов в Кыргызстан, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные СГБ.

Как говорится в сообщении, сотрудники СГБ в Наманганской области пресекли вывоз 602481 долларов в Кыргызстан.

Двое жителей Узбекистана пытались на автомобиле незаконно переправить валюту. по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия, принимаются необходимые меры по выявлению причастных к этому делу лиц. В соответствии с уголовным кодексом республики контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.