19:32 28 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Полиция в Польше

Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Польше

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Происшествия
Получить короткую ссылку
16 0 0

Авария произошла между польскими городами Шчечин и Гожув.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Гражданин Узбекистана Шухратжон Мамадалиев погиб в ДТП на польской национальной трассе S-3. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Авария произошла еще 18 мая, и 27 июня польским экспертам-криминалистам по результатам ДНК-анализа удалось подтвердить личность погибшего.

Кроме того, в ДТП пострадал еще один человек - Лутфуллаев Бахтиёр Эркин угли, после аварии его госпитализировали с тяжелыми ожогами и в бессознательном состоянии. О его состоянии в настоящее время министерство ничего не сообщает.

Сейчас дипломатическое представительство Узбекистана решает с Польшей вопрос о доставке тела погибшего мужчины на родину.

МИД выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в начале июня узбекистанка пострадала в результате столкновения трех автомобилей в Пензенской области.

Теги:
ДТП, Польша, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красота по-советски: как одевались модницы времен хрущевской "оттепели" – фото
Просьба Трампа к Путину заставила смеяться весь зал - видео
Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054