Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Польше

Авария произошла между польскими городами Шчечин и Гожув.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Гражданин Узбекистана Шухратжон Мамадалиев погиб в ДТП на польской национальной трассе S-3. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Авария произошла еще 18 мая, и 27 июня польским экспертам-криминалистам по результатам ДНК-анализа удалось подтвердить личность погибшего.

Кроме того, в ДТП пострадал еще один человек - Лутфуллаев Бахтиёр Эркин угли, после аварии его госпитализировали с тяжелыми ожогами и в бессознательном состоянии. О его состоянии в настоящее время министерство ничего не сообщает.

Сейчас дипломатическое представительство Узбекистана решает с Польшей вопрос о доставке тела погибшего мужчины на родину.

МИД выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в начале июня узбекистанка пострадала в результате столкновения трех автомобилей в Пензенской области.