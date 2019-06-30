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Автомобили в тоннеле

В Ташкенте КамАЗ застрял в туннеле возле Северного вокзала

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Из-за грузовика в туннеле образовался затор.

ТАШКЕНТ, 30 июн -  Sputnik. В туннеле по малой кольцевой дороге в Мирабадском районе Ташкента застрял грузовик.

Как сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы, 41-летний водитель КамАЗа не рассчитал высоту авто, заехал в туннель и застрял в нем.

Из-за грузовика образовался затор. По факту нарушения ПДД в отношении водителя составлен протокол.

Камаз застрял в туннеле
© МЧС Узбекистана
Камаз застрял в туннеле

Напомним, на этой неделе в Чиланзарском районе Ташкента 32-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с шестью автомобилями. В ДТП пострадала девушка, шедшая по обочине.

Теги:
Ташкент, Узбекистан



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