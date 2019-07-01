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Работа сейсмографа

В столице Грузии произошло землетрясение

Matt Katzenberger
Происшествия
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Подземные толчки были зафиксированы в районе Ваке-Сабуртало.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Тбилиси днем 1 июля произошло землетрясение магнитудой 2,9, пишет Sputnik Грузия.

Подземные толчки были зафиксированы в 15:33 по тбилисскому времени в районе Ваке-Сабуртало. Эпицентр землетрясения залегал на глубине пять километров.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
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Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение в стране, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). 

Напомним, одно из последних землетрясений в Узбекистане наблюдалось утром 4 июня. Сила подземных толчков в Намангане составила 3 балла, в Андижане и Фергане 2 балла. До этого землетрясение в республике было зафиксировано ночью 30 мая, его магнитуда в эпицентре составила 4,3.

Министерства и ведомства страны активизируют сотрудничество с другими странами и организациями по снижению рисков стихийных бедствий в рамках программы на 2019-2030 годы.

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Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года.

Теги:
Тбилиси, землетрясение, Грузия



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