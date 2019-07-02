В Каракалпакстане разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Неизвестный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Каракалпакстане, сообщает МВД Узбекистана.

"30 июня 2019 года в Нукусском районе в 05.25 неизвестный водитель в неустановленном автомобиле на 15-16 км автомагистрали "Нукус - Акмангит – Кегейли", проходящей по территории села Акмангит совершил наезд на 35-летнего жителя Нукусского района Жиенбай Бекмуратов и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Известно, что пострадавший был мужчина был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался в больнице.

Ведется следствие.

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МВД Узбекистана также обращается к гражданам, если вы были свидетелем данной ситуации или владеете какой-либо информацией о водителе или его автомобиле, просим сообщить в территориальные отделы органов внутренних дел или по телефону "102".

Напомним, это не первый случай, когда автомобилист скрывается с места происшествия в Узбекистане.

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Так, в июне в Юнусабадском районе Ташкента женщина сбила велосипедиста и скрылась с места аварии. Также в конце мая дорожно-транспортное происшествие произошло в Яккабагском районе Кашкадарьинской области: на 16-м км. дороги Яккабог-Чирокчи-Кукдала-Шурбозор водитель сбил 21-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.