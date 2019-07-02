Женщина пыталась ввезти в Узбекистан почти 1,5 килограмма украшений

Гражданка спрятала драгоценности в своей сумке.

ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. В Хорезмской области на приграничном таможенном посту "Шават" задержали гражданку Х.М., которая незаконно пыталась ввезти в страну ювелирные изделия. Об этом сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана.

"В сумке женщины были найдены 339 единиц серебряных ювелирных украшений на сумму 24 миллиона 300 тысяч сумов. Общий вес изделий составил около 1355 гр.

Кроме того, у сотрудников таможни вызвало подозрение странное поведение гражданина Э.Ш. В результате проведенного досмотра в одежде мужчины нашли 66 гр серебряных ювелирных украшений.

Сейчас по фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.

Напомним, согласно действующему законодательству, физические лица, въезжающие на территорию республики, имеют право беспошлинно ввозить ювелирные изделия в количестве не более 65 гр. Если вес ввозимых ювелирных украшений более 65 грамм, то превышающая часть в обязательном порядке должна быть указана в пассажирской таможенной декларации.