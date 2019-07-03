"Спасли своих товарищей": Шойгу раскрыл подробности ЧП с подводниками

Трагедия, унесшая жизни 14 человек, произошла 1 июля. Минобороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу раскрыл подробности чрезвычайного происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. В результате пожара погибли 14 моряков.

Шойгу накануне прибыл в Североморск, чтобы заслушать доклады о причинах случившегося, а также оказать поддержку семьям погибших, пишет РИА Новости.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", — сказал глава военного ведомства на совещании.

Он подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".

По его словам, семеро погибших были капитанами первого ранга, трое — капитанами второго ранга, двое — Героями России.

"Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", — добавил Шойгу.

Он рассказал, что погибшие были уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли.

"Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям", — заключил Шойгу.

Ранее в министерстве заявили, что не могут обнародовать подробную информацию о случившемся, поскольку она относится к категории государственной тайны.