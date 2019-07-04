В Сурхандарье сотрудники МЧС спасли застрявшего на мосту ребенка

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Сурхандарье 30 июня сотрудники МЧС спасли девочку, которая застряла на самодельном мосту над арыком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нога малышки провалилась между прутьями. Спасатели с помощью специальных инструментом и приспособлений освободили ребенка. Затем девочку передали родителям.

В апреле сотрудники МЧС нашли мальчика, который вместе с тремя товарищами поехал в зону отдыха "Имом ота" и пропал. Он поскользнулся, упал во время подъема на гору и лежал без сознания на дереве в ста метрах от места происшествия, где его и обнаружили на следующий день. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

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