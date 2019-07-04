17:01 04 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск
Ребенок

В Сурхандарье сотрудники МЧС спасли застрявшего на мосту ребенка

CC0 / pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
26 0 0

Девочка пыталась пройти по самодельному мостику, проложенному через арык.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Сурхандарье 30 июня сотрудники МЧС спасли девочку, которая застряла на самодельном мосту над арыком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Говорите близким, что любите их: как женщина чудом спаслась от смерти
Facebook/Водители Ташкента
"Говорите близким, что любите их": как женщина чудом спаслась от смерти
Нога малышки провалилась между прутьями. Спасатели с помощью специальных инструментом и приспособлений освободили ребенка. Затем девочку передали родителям.

В апреле сотрудники МЧС нашли мальчика, который вместе с тремя товарищами поехал в зону отдыха "Имом ота" и пропал. Он поскользнулся, упал во время подъема на гору и лежал без сознания на дереве в ста метрах от места происшествия, где его и обнаружили на следующий день. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

Страшный сон каждой матери: женщина чудом спасла своего сына – видео >>>

Теги:
Узбекистан, спасение, девочка, МЧС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Планета во тьме, земляне в молитвах: полное солнечное затмение – 2019
Журналист Кирилл Вышинский
"Пощёчина украинскому правосудию": реакция Вышинского на перенос заседания
Ирбис или снежный барс: сокровище из Красной книги

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054