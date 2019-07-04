18:42 04 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск
Руки в наручниках

В Узбекистане задержали водителя, который насмерть сбил пешехода

© fotolia
Происшествия
Получить короткую ссылку
52 0 0

Автомобилист не помог пострадавшему и скрылся с места ДТП.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В Яккабагском районе Кашкадарьинской области Узбекистана неизвестный насмерть сбил 21-летнего жителя села Олакуйлак Даврона Тураева и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Позднее сотрудникам МВД удалось задержать 33-летнего жителя Яккабагского района Кашкадарьинской области Б.Х., управляющий автомобилем марки Damas.

Напомним, в июне в Ташкенте пьяная 31-летняя девушка насмерть сбила пешехода. Мужчина находился на пешеходном переходе, а узбекистанка управляла транспортным средством с превышением скорости.

Теги:
ДТП, водитель, пешеход, Кашкадарьинская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Планета во тьме, земляне в молитвах: полное солнечное затмение – 2019
Журналист Кирилл Вышинский
"Пощёчина украинскому правосудию": реакция Вышинского на перенос заседания
Ирбис или снежный барс: сокровище из Красной книги

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054