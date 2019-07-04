В Узбекистане задержали водителя, который насмерть сбил пешехода

Автомобилист не помог пострадавшему и скрылся с места ДТП.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В Яккабагском районе Кашкадарьинской области Узбекистана неизвестный насмерть сбил 21-летнего жителя села Олакуйлак Даврона Тураева и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Позднее сотрудникам МВД удалось задержать 33-летнего жителя Яккабагского района Кашкадарьинской области Б.Х., управляющий автомобилем марки Damas.

Напомним, в июне в Ташкенте пьяная 31-летняя девушка насмерть сбила пешехода. Мужчина находился на пешеходном переходе, а узбекистанка управляла транспортным средством с превышением скорости.