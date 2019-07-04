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Город Стамбул

Двое граждан Узбекистана погибли в Стамбуле

© Sputnik / Александр Вильф
Происшествия
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Генконсульство Узбекистана помогает в организации отправки тел соотечественников на родину.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Двое граждан Узбекистана скончались в Стамбуле, сообщает МИД республики.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Один случай произошел 27 июня. Акмал Мамиржанов 1993 года рождения почувствовал себя плохо во время плавания в бассейне. Мужчина был госпитализирован, однако скончался.

Тридцатого июня Зулфияхон Шарафуддинова 1967 года рождения упала с велосипеда и умерла из-за травмы головы.

Генеральное консульство Узбекистана в настоящее время оказывает содействие в отправке тел соотечественников на родину для дальнейшего захоронения.

Напомним, в июне в Стамбуле был обнаружен завернутый в ковер труп узбекистанки 1992 года рождения.

Теги:
Стамбул, Турция, Узбекистан



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