Двое граждан Узбекистана погибли в Стамбуле

Генконсульство Узбекистана помогает в организации отправки тел соотечественников на родину.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Двое граждан Узбекистана скончались в Стамбуле, сообщает МИД республики.

Один случай произошел 27 июня. Акмал Мамиржанов 1993 года рождения почувствовал себя плохо во время плавания в бассейне. Мужчина был госпитализирован, однако скончался.

Тридцатого июня Зулфияхон Шарафуддинова 1967 года рождения упала с велосипеда и умерла из-за травмы головы.

Генеральное консульство Узбекистана в настоящее время оказывает содействие в отправке тел соотечественников на родину для дальнейшего захоронения.

Напомним, в июне в Стамбуле был обнаружен завернутый в ковер труп узбекистанки 1992 года рождения.