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Спасатели в Узбекистане эвакуировали более 20 человек с затопленного острова

Более 20 человек спасены с затопленного острова в Самаркандской области

МЧС Узбекистана
Происшествия
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Один из островов в Тайлакском районе оказался под угрозой затопления из-за осадков и резкого подъема воды в реке.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС эвакуировали 24 человека с затопленного острова на реке Зарафшан в Самаркандской области Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 4 июля в дежурную часть областного управления поступило сообщение о том, что один из островов в Тайлакском районе находится под угрозой затопления из-за осадков и резкого подъема воды в реке. На острове находились дехкане, которые собирали там лук.

На место выехала группа спасателей во главе с начальником областного УЧС. Все 24 человека были оперативно эвакуированы в безопасное место. Во время спасательной операции никто не пострадал.

Спасатели в Узбекистане эвакуировали более 20 человек с затопленного острова
МЧС Узбекистана
Спасатели в Узбекистане эвакуировали более 20 человек с затопленного острова

Ранее Узгидромет сообщал, что на этой неделе из-за вторжения осадков в нескольких регионах республики ожидается кратковременный дождь и грозы с понижением температуры до 28-33 градусов. По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков в стране, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности.

МЧС Узбекистана объявило об угрозе схода селей >>>

 

Теги:
затопление, остров, Самаркандская область, спасение, Узбекистан, спасатели, МЧС



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