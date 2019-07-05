Узбекские Ромео и Джульетта: как "детектив" обманул родителей сбежавшей пары

Мошенник на протяжении нескольких дней выманивал у бедных матерей разные суммы денег на поиски их любимых детей.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Человек, называющий себя "детективом", пообещал двум женщинам найти сбежавшую влюбленную пару, но кинул их на огромную сумму, сообщает ГУВД Ташкента.

По информации правоохранительных органов, мошенник взял у женщин все сбережения, которые у них были на сумму в несколько десятков миллионов сум.

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Вся история началась в Фергане, когда родители влюбленных были против того, чтобы они поженились. После предложения "подобрать кандидатуру получше", парень и девушка сбежали в Ташкент. По приезду они сообщили родителям с телефона прохожего, что с ними все хорошо и их не нужно искать.

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Однако родители есть родители. Они тут же подняли тревогу и поехали в Ташкент искать молодежь.

Родители нашли того самого прохожего, от кого звонили их дети и попросили его помочь им в поисках.

Однако прохожий оказался не таким простым: он сообщил матерям влюбленных, что знает, куда они направились и поможет им с информацией, но, естественно, не бесплатно.

По словам ГУВД, в течение нескольких дней мошенник выманил у женщин разные суммы денег: то на, чтобы сделать плакаты и расклеить их по Ташкенту, то для того, что отдать новую сумму за какую-либо новую информацию о местонахождении парня и девушки.

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В итоге, все накопления женщин иссякли, но они позвонили родственниками и заняли еще денег.

Конечно же, родственники сразу же поняли, в чем тут дело и сказали женщинам обратиться вместо него в органы внутренних дел.

У этой истории настоящий хэппи-энд: мошенник понес наказание, а влюбленные вернулись домой к родителям.