В Сурхандарье девушка смертельно ранила хулигана, пытаясь от него защититься

Инцидент произошел в махалле "Бустон". Четверо молодых людей пристали к девушкам, оскорбляли их и блокировали им путь.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Шурчинском районе Сурхандарьинской области задержана несовершеннолетняя девушка, которая убила одного из хулиганов, привязавшихся на улице к ней и ее близким.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, когда поздним вечером 3 июля 17-летняя Н.А. шла домой со своей тетей и двумя знакомыми девушками, к ним пристали четверо молодых людей, самому старшему из которых 24 года, а младшему — 19 лет. Хулиганы оскорбляли узбекистанок и блокировали им путь.

Н.А. пришла домой, взяла кухонный нож, выбежала на улицу и ранила М.И.

"Во время продолжавшейся ссоры Н.А., обороняясь и пытаясь защититься, ударила ножом М.И.", — говорится в публикации.

Парень умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.