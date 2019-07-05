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Женщина в наручниках

В Сурхандарье девушка смертельно ранила хулигана, пытаясь от него защититься

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Инцидент произошел в махалле "Бустон". Четверо молодых людей пристали к девушкам, оскорбляли их и блокировали им путь.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Шурчинском районе Сурхандарьинской области задержана несовершеннолетняя девушка, которая убила одного из хулиганов, привязавшихся на улице к ней и ее близким.

Убийство ножом
© Sputnik /
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По данным пресс-службы МВД Узбекистана, когда поздним вечером 3 июля 17-летняя Н.А. шла домой со своей тетей и двумя знакомыми девушками, к ним пристали четверо молодых людей, самому старшему из которых 24 года, а младшему — 19 лет. Хулиганы оскорбляли узбекистанок и блокировали им путь.

Н.А. пришла домой, взяла кухонный нож, выбежала на улицу и ранила М.И. 

"Во время продолжавшейся ссоры Н.А., обороняясь и пытаясь защититься, ударила ножом М.И.", — говорится в публикации.

Парень умер в больнице. 

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Теги:
Убийство, МВД Узбекистана, уголовное дело, Сурхандарьинская область



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