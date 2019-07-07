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Сотрудники МЧС в Ташкенте предотвратили чрезвычайную ситуацию техногенного характера

Спасатели в Ташкенте предотвратили химическую аварию

© Telegram / МЧС Узбекистана
Происшествия
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Контейнер с двумя видами фреонов и сжиженным газом продолжительное время стоял под палящим солнцем, из-за чего произошла утечка. 

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС в Ташкенте предотвратили чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 6 июля в дежурную часть поступило сообщение о том, что около одного из предприятий на улице Чукурсай в Алмазорском районе города стоит привезенный из Китая контейнер, который источает неприятный запах и издает шумы, похожие на хлопки.

На место оперативно прибыли спасатели. Профессионалы обезвредили контейнер.

Впоследствии выяснилось, что в контейнере находились два вида фреонов и сжиженный газ, он продолжительное время стоял под палящим солнцем, из-за чего произошла утечка. Фреоны применяются в качестве хладагентов, пропеллентов, вспенивателей и растворителей. Они не горят на воздухе, невзрывоопасны даже при контакте с открытым пламенем, но при нагревании фреонов свыше 250 °C образуются ядовитые продукты.

Груз предназначался для одного из столичных предприятий в Чиланзарском районе, отметили в пресс-службе. После оперативных мероприятий его доставили по нужному адресу.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Газ, МЧС



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