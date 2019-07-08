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Хлеб

В Таджикистане 14 заключенных насмерть отравились хлебом

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Буханки хлеба один из заключенных раздал другим, после чего 14 человек потеряли сознание и их не удалось спасти медикам.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции страны.

Трагедия произошла, когда 120 осужденных мужчин и 8 женщин на трех машинах перевозили из городов Худжанд и Истаравшан в Душанбе и Нурек на юге страны для дальнейшего отбывания наказания.

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Автомобили несколько раз останавливались по требованию и уже на подъезде к Душанбе один из заключенных раздал остальным три буханки хлеба.

"Через полчаса после его употребления у 16 заключенных началась тошнота, головокружение и рвота. Через полчаса, когда автомашина въехала в исправительное учреждение, все 16 человек, употреблявших это хлеб, потеряли сознание", - говорится в сообщении.

Удалось спасти жизнь только двум заключенным, остальные четырнадцать человек погибли. Как сообщает источник, причиной такого отравления могла быть плесень.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Напомним, около 50 граждан Таджикистна в конце июня отравились на одном из предприятий по производству окон и дверей в подмосковном Одинцово. 

Рабочие неоднократно жаловались, что были вынуждены питаться в местной столовой, несмотря на то, что еда там была плохого качества.

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В Сырдарьинской области в Узбекистане в конце июня так же произошло массовое отравление в детском саду из-за некачественной воды. 

Дети и сотрудники образовательного учреждения №21 Баяутского района Сырдарьинской области 18−19 июня поступили в отделение инфекционных заболеваний Баяутского районного медицинского объединения с подозрением на пищевую токсикоинфекцию.

Теги:
Происшествие, смерть, кишечное отравление, пищевое отравление, отравление, Таджикистан, Таджикистан, таджики, заключенный



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