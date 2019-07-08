В Ташкенте пьяный мужчина утонул в канале

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Уроженец Хорезмской области утонул в канале в Ташкенте, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 7 июля. Илхом К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в канале, который протекает по территории парка имени Алишера Навои.

Мужчина утонул, его тело обнаружили сотрудники МЧС.

Напомним: не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное блокирует нормальную деятельность головного мозга, окружающая действительность перестает восприниматься адекватно.

Как спасти утопающего и самому не пойти ко дну >>>