17:43 08 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск
Машина скорой помощи

В Ташкенте пьяный мужчина утонул в канале

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
58 0 0

Инцидент произошел вечером 7 июля. Тело мужчины обнаружили сотрудники МЧС.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Уроженец Хорезмской области утонул в канале в Ташкенте, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы. 

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 7 июля. Илхом К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в канале, который протекает по территории парка имени Алишера Навои. 

Мужчина утонул, его тело обнаружили сотрудники МЧС.

Напомним: не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное блокирует нормальную деятельность головного мозга, окружающая действительность перестает восприниматься адекватно.

Как спасти утопающего и самому не пойти ко дну >>>

Теги:
пьяный, ГУВД Ташкента, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Поцелуи, которые вошли в историю кинематографа – фото
Долгий путь домой: сирийцы возвращаются в родной город Эль-Кусайр – видео
Долгий путь домой: сирийцы возвращаются в родной город Эль-Кусайр – видео
Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому
Как спасти утопающего и самому не пойти ко дну

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054