Глава Чиназского уголовного суда задержан за взятку

Обвиняемый был задержан за получение взятки в размере 3 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Председатель Чиназского районного суда по уголовным делам Ташкентской области М. Х. задержан по обвинению во взяточничестве, сообщает "Газета.uz" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам издания, он был задержан за взятку в размере 3 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело.

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Напомним, в конце июня экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова приговорили к 10 годам лишения свободы.

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Суд установил, что занимая высокую должность Кадыров совершил несколько тяжких преступлений. Среди них: подстрекательство к даче взятки, получение взяток, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, вмешательство в расследования и решения по судебным делам и многие другие.

Лица, которые были в сговоре с Кадыровым получили от 13 до 19 лет лишения свободы.

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Было принято решение лишить чиновников, участвующих в преступлениях всех званий, наград, а также права занимать должностные и материально ответственные посты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не раз заявлял, что коррупция по сей день является главной проблемой для страны. В первую очередь она влияет на интерес иностранных инвесторов, которые опасаясь "взяточников", не спешат приходить в Узбекистан.