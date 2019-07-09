Дым над Бухарой встревожил жителей — информация пожарных

Пожар в центральной части города, именуемой местными жителями "вокзалом", был потушен почти сразу. Жертв и пострадавших удалось избежать.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Пользователи соцсетей пишут о том, что в Бухаре произошел пожар в районе "вокзала", однако источник Sputnik Узбекистан выяснил, что горело здание, не относящееся к железнодорожной инфраструктуре, а расположенное в той части Бухары, которую местные называют "вокзалом". Возгорание оперативно ликвидировали.

По данным пожарной службы Бухары, возгорание произошло на последнем этаже строящегося здания в результате сварочных работ и несоблюдения техники безопасности. Огонь удалось потушить оперативно, пострадавших нет.

Напомним, 5 июля на центральном рынке Бухары произошел пожар. На ликвидацию пожара было задействовано четыре пожарных автоэкипажа.

В результате пожара были уничтожены строительные конструкции крыши и продовольственные товары.

Погибших и пострадавших не было.

На центральном рынке Бухары произошел пожар >>

Также вчера "Узгидромет" сообщил, что узбекистанцев ждет затяжная жара: в ближайшие дни в дневные часы воздух будет прогреваться до +37... +40, но уже начиная со среды жара усилится.

Затяжная жара ждет узбекистанцев >>

С 10 июля температура воздуха ночью составит +24...+27, днем +39... +42, что на 5-7 градусов выше значений за историю метеонаблюдений.