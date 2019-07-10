Водитель в Ташкенте сбил пятилетнего ребенка

Водитель сам доставил мальчика в больницу после ДТП, серьезных травм у малыша нет.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. В Ташкенте водитель сбил пятилетнего ребенка, сообщает ГУВД.

В социальных сетях сразу распространилась данная информация. Пользователь, приславший в телеграм-канал фото мальчика, указал, что произошло ДТП в Сергелийском района, и пострадавший ребенок в момент происшествия был без родителей.

"ДТП произошло накануне, 9 июля, примерно в 19.20 на улице Мирзо Турсунзода, напротив дома № 1. Водитель, 26-летний Бахром Х., на автомобиле "Матиз" совершил наезд на пятилетнего Р. С., перебегавшего дорогу", – говорится в сообщении ГУВД.

По их словам, водитель доставил ребенка в больницу. Малыш не получил серьезных травм, а его родные уже найдены, в настоящее время они рядом.

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ГУВД поблагодарили блогеров и жителей Ташкента за неравнодушие и активное участие в поиске родных мальчика. Также работники органов попросили внимательнее приглядывать за детьми и не оставлять их одних играть возле проезжей части.

Напомним, ДТП, унесшее жизнь 12-летнего мальчика, произошло вечером 4 июня в Юнусабадском районе столицы. По данным ГУВД, водитель автомобиля "Нексия-3" совершила наезд на подростков А.Г., С.И. и С.Я., которые стояли у обочины внутриквартальной дороги. В результате А.Г. скончался на месте. Еще один подросток находится в больнице в стабильном состоянии. Третьего мальчика осмотрели амбулаторно и отпустили домой.

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В день, когда произошла трагедия, дядя погибшего ребенка написал на страницe "Потребитель.уз" в Facebook, что виновница скрылась с места происшествия. В ГУВД опровергли эту информацию и заявили, что она оказывала активное содействие в проведении следственных мероприятий. По словам женщины, она перепутала педали тормоза и газа.