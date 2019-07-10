Оползень не представляет угрозы коммуникациям, дорогам и самому угольному разрезу.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Возле угольного разреза "Ангрен" произошел сход оползня, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

Согласно информации, он не представляет угрозы коммуникациям, дорогам и самому угольному разрезу.

"8 июля приблизительно в 15:30 произошло смещение оползневой массы объемом около 25 миллионов кубометров на северном борту угольного разреза "Ангрен". Основным фактором образования оползня стала интенсивная фильтрация ливневых осадков в грунт в апреле и значительный подъем уровня подземных вод в апреле-мае", – говорится в сообщении.

В результате произошло постепенное вымывание отвальных песчанисто-глинистых грунтов подрусловыми потоками с образованием пустот, что привело к ослаблению устойчивости борта.

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На данный момент организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС и УБДД на данном участке, а также организованы работы по детальному изучению причин смещения оползня в целях устранения дальнейшего его продвижения.

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Напомним, в начале мая оползень сошел на участке железной дороги и блокировал движение пассажирского поезда в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.

В начале апреля из-за оползня грузовой состав был заблокирован на участке железной дороги на территории Дехканабадского района Кашкадарьинской области, часть вагонов сошла с рельсов. Восстановительные работы продолжались почти сутки.