МИД рассказал о состоянии узбекистанки, которой выстрелили в лицо

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. В МИД Узбекистана подтвердили распространенную в СМИ информацию о том, что узбекистанке в Санкт-Петербурге несколько дней назад выстрелили в лицо.
"Пострадавшая К.А госпитализирована и ее состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
По информации МИД, подозреваемый в нападении на женщину задержан, в отношении него ведутся следственные действия.
Напомним, посетитель грузинской пекарни в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга выстрелил в лицо работнице пекарни 7 июля.
В Петербурге мужчина выстрелил в лицо узбекистанке, работающей в пекарне >>
35-летний мужчина поссорился с одним из работников, а узбекистанка хотела разнять их и попросила мужчину покинуть заведение. После чего он достал пистолет и выстрелил в нее.
Узбекистанку позже госпитализировали в состоянии средней тяжести с пулевым ранением левой щечной скуловой области и переломом нижней медиальной стенки левой глазницы.