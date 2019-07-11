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Мужчина с пистолетом в руках

МИД рассказал о состоянии узбекистанки, которой выстрелили в лицо

© Flickr/ Stephen Velasco
Происшествия
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Подозреваемый в нападении на сотрудницу пекарни задержан.

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. В МИД Узбекистана подтвердили распространенную в СМИ информацию о том, что узбекистанке в Санкт-Петербурге несколько дней назад выстрелили в лицо. 

"Пострадавшая К.А госпитализирована и ее состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По информации МИД, подозреваемый в нападении на женщину задержан, в отношении него ведутся следственные действия.

Напомним, посетитель грузинской пекарни в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга выстрелил в лицо работнице пекарни 7 июля.

В Петербурге мужчина выстрелил в лицо узбекистанке, работающей в пекарне >>

35-летний мужчина поссорился с одним из работников, а узбекистанка хотела разнять их и попросила мужчину покинуть заведение. После чего он достал пистолет и выстрелил в нее.

Узбекистанку позже госпитализировали в состоянии средней тяжести с пулевым ранением левой щечной скуловой области и переломом нижней медиальной стенки левой глазницы.

Теги:
Происшествие, Россия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, узбекистанка



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