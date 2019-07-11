Стоимость всех монет, которые пытался вывезти в другую страну злоумышленник, составляет 16,8 миллиона сумов

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Ташкентской области пресечена попытка вывоза ценных монет, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Злоумышленник К.Н. пытался спрятать от таможенников несколько монет из металла желтого цвета общим весом 42 грамма. По данным комитета, их стоимость — 16,8 миллиона сумов.

Как уточняется в публикации, гражданин собирался вывезти в другую страну в том числе две монеты, выпущенные в 1900 и 1091 годах, а также одну американскую монету 1984 года выпуска.

© Пресс-служба ГТК Узбекистана Из Узбекистана пытались вывезти ценные монеты

Ранее в Сурхандарьинской области пресекли попытку незаконного вывоза восьми древних монет в Афганистан. Проверка показала, что монеты относятся к периоду Греко-Бактрийского государства, а также Кушанского царства, существовавших на территории Узбекистана в I-II веках нашей эры. Стоимость таких монет по предварительным оценкам составляет 7,5 тысячи долларов. Они будут переданы на хранение в Сурхандарьинский государственный археологический музей.

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