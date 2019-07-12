ДТП в Тыве: десять человек погибли, в том числе дети

СМИ сообщают, что трагедия произошла в труднодоступной местности, туда направлены спасатели и вертолет санавиации.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Десять человек, среди которых шесть детей, погибли при опрокидывании машины, пересекающей реку вброд в Тыве, сообщает МВД Тывы.

"12 июля 2019 года в 08 ч. 55 мин. в дежурную часть ОП № 1 с. Тээли Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ", - говорится в сообщении.

На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших. В настоящее время устанавливается точное количество людей, находившихся в транспортном средстве.

По сообщениям СМИ, все произошло в труднодоступной местности, в скором времени будет отправлен вертолет санавиации с психологом и фельдшером.