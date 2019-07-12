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В Сырдарье опрокинулся автобус

© Pixabay
Происшествия
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Причиной аварии на дороге стал автобус "подрезал" неустановленный автомобиль марки Spark красного цвета. 

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В Сырдарье опрокинулся автобус "Душанбе-Ташкент", восемнадцать человек пострадали, два госпитализированы, сообщает МВД.

"11 июля 2019 года в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области в 11.00 часов 51-летний водитель ООО "Гулистонкарвон транс сервис" А.А., управляя автобусом марки Isuzu на 125 км автомагистрали "Душанбе - Ташкент" не справился с управлением и опрокинулся на обочину", - говорится в сообщении.

Со слов водителя А.А., причиной ДТП стало то, что по дороге автобус "подрезал" неустановленный автомобиль марки Spark красного цвета. 

Ведется проверка.

Напомним, ДТП с участием сразу 4 автомобилей произошло на улице Лайлитугон в Ташкенте пару дней назад.

ДТП в Ташкенте: пострадало 4 автомобиля, правила нарушили все - фото >>

Служебный Damas, принадлежащий одному из банков, ехав на большой скорости, увидел перед собой автомобиль Ravon Nexia, которая хотела развернуться, и резко дёрнул руль на право.

Damas задел заднее крыло Nexia и припаркованный рядом серый Spark, а затем на большой скорости вылетел в арык (оросительный канал). Более того, Spark от сильного удара отлетел в другой рядом стоящий автомобиль Nexia.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, автобус, Сырдарья, авария, ДТП



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