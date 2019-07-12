Узбекистанец разбился в Казахстане на ВАЗ-2107

Авария с участием ВАЗ-2107, в котором находились узбекистанцы, произошла днем 11 июля на автодороге в Жанакурганском районе.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Двое узбекистанцев попали в дорожно-транспортное происшествие в Жанакурганском районе Кызылординской области Казахстана, один из них скончался.

По данным пресс-службы МИД, авария произошла днем 11 июля. Второму узбекистанцу оказали первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Генеральное консульство Узбекистана в Алматы выразило соболезнования родным и близким покойного.

Граждане Узбекистана, находящиеся в столице Казахстана, а также в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях, могут при необходимости обращаться в Посольство Узбекистана в Нур-Султане по номеру: +7 (717) 295 42 52.

Тем, кто находится в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, следует звонить в Генконсульство в Актау: +7 (729) 277 71 17.

Пребывающим в Алматы, Шымкенте, а также Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областях помогут сотрудники Генконсульства в Актау, номер — +7 (727) 291 11 78.