Узбекистанец разбился в Казахстане на ВАЗ-2107

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Двое узбекистанцев попали в дорожно-транспортное происшествие в Жанакурганском районе Кызылординской области Казахстана, один из них скончался.
По данным пресс-службы МИД, авария произошла днем 11 июля. Второму узбекистанцу оказали первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.
Граждане Узбекистана, находящиеся в столице Казахстана, а также в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях, могут при необходимости обращаться в Посольство Узбекистана в Нур-Султане по номеру: +7 (717) 295 42 52.
Тем, кто находится в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, следует звонить в Генконсульство в Актау: +7 (729) 277 71 17.
Пребывающим в Алматы, Шымкенте, а также Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областях помогут сотрудники Генконсульства в Актау, номер — +7 (727) 291 11 78.