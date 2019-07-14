Девятилетняя девочка погибла под колесами авто в Ташкенте

Школьница внезапно выбежала на дорогу, и водителю не удалось избежать столкновения.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента произошло ДТП, в результате которого погибла девятилетняя девочка.

Как сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы, 13 июля примерно в 11.30 на улице Куксарай 58-летний водитель автомобиля марки Chevrolet Captiva Хусниддин Х. совершил наезд на пешехода. В результате школьница скончалась на месте от полученных травм.

Уточняется, что девочка неожиданно выбежала на проезжую часть дороги, и водитель не успел избежать столкновения.

© ГУВД г. Ташкента Сотрудники УБДД провели обсуждение ДТП в Шайхантахурском районе г. Ташкента

После смертельного ДТП правоохранители встретились с жителями массива "Ибн-Сино-1" Шайхантахурского района. Сотрудники ГУВД попросили узбекистанцев чаще напоминать детям о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения.