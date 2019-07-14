13:35 14 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Сотрудники УБДД провели обсуждение ДТП в Шайхантахурском районе г. Ташкента

Девятилетняя девочка погибла под колесами авто в Ташкенте

© ГУВД г. Ташкента
Происшествия
Получить короткую ссылку
37 0 0

Школьница внезапно выбежала на дорогу, и водителю не удалось избежать столкновения.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента произошло ДТП, в результате которого погибла девятилетняя девочка.

Как сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы, 13 июля примерно в 11.30 на улице Куксарай 58-летний водитель автомобиля марки Chevrolet Captiva Хусниддин Х. совершил наезд на пешехода. В результате школьница скончалась на месте от полученных травм.

Уточняется, что девочка неожиданно выбежала на проезжую часть дороги, и водитель не успел избежать столкновения.

Сотрудники УБДД провели обсуждение ДТП в Шайхантахурском районе г. Ташкента
© ГУВД г. Ташкента
Сотрудники УБДД провели обсуждение ДТП в Шайхантахурском районе г. Ташкента

После смертельного ДТП правоохранители встретились с жителями массива "Ибн-Сино-1" Шайхантахурского района. Сотрудники ГУВД попросили узбекистанцев чаще напоминать детям о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения.  

По теме

ДТП в Ташкенте: пострадало 4 автомобиля, правила нарушили все - фото
Водитель в Ташкенте сбил пятилетнего ребенка
В Сырдарье опрокинулся автобус
Теги:
ДТП, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Что скрывают в себе Соловецкие острова
Кадры поврежденного здания телеканала 112. Украина
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала "112. Украина"
Туризм в Узбекистане
Грандиозные планы: чем Узбекистан удивит туристов к 2025 году

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054