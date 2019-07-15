Опубликовано жуткое видео смертельного ДТП в Казахстане

Жертвами аварии на трассе Алматы – Екатеринбург стали трое человек, в том числе гражданин Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. В Сети опубликовали страшные кадры смертельного ДТП в Казахстане, жертвой которого стал узбекистанец.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что детали автомобиля разбросаны по всей дороге. Рядом с искореженной машиной лежат тела погибших.

Как пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона, авария произошла в субботу, 13 июля, на 380-м километре трассы Алматы – Екатеринбург. Служебная машина SsangYong, в салоне которой находились двое полицейских и гражданин Узбекистана, опрокинулась на трассе. Сотрудники Мойынкумского РОВД везли в отделение узбекистанца - нарушителя миграционного законодательства. Все трое погибли.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".