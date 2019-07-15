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Пожар в кабине автомобиля Камаз. Архивное фото

Джизакской области из-за перегрева колодок сгорел грузовик - видео

МВД Узбекистана
Происшествия
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Инцидент произошел на 1002 км автомагистрали "Ташкент – Термез".

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Шараф-Рашидовском районе Джизакской области прошло возгорание автомобиля марки DAF сообщает, Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.

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Инцидент произошел на 1002 км автомагистрали "Ташкент – Термез". Предварительная причина возгорания - перегрев тормозных колодок автомобиля. Как сообщается, пожар оперативно потушили местные службы. Однако автомобиль DAF сгорел. Также огонь уничтожил перевозимые в нем табачные изделия.

В одном из Telegram-каналов появилось видео данного происшествия.

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