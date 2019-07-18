Опасный бордель: в Термезе задержали "ночных бабочек", совершивших кражу

Пока гость притона был в состоянии алкогольного опьянения, девушки украли у него 600 долларов.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. В Термезе был рассекречен притон, в котором две "ночные бабочки" совершили кражу, сообщает МВД Узбекистана.

"15 июля в Термезе Сурхандарьинской области 52-летний житель махалли "Мажмунтол" Н.К. в своем доме создал условия для интимных отношений для временно проживающего в городе Термезе гражданина соседнего государства С.М., 26-летней и 25-летней жительниц города Термеза Ш.С. и Ж.М.", - говорится в сообщении.

Согласно данным, пока С.М. находился в состоянии алкогольного опьянения, девушки украли у него 600 долларов.

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На данный момент "ночные бабочки" задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по факту кражи, а в отношении Н.М возбуждено уголовное дело по факту содержания притонов.

Напомним, в июне был выявлен житель Ташкента, который превратил свою квартиру в Юнусабадском районе в заведение для любовных утех.

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Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 46-летний Рамиль М. регулярно пускал в собственную квартиру "желающих уединиться". За эту услугу он брал 100 тысяч сумов.