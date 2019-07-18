Злоумышленник, завладев транспортным средством, решил "потаксовать". Попавшийся по дороге клиент, попросил довести его до Караулбазара.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Меньше суток понадобилось правоохранительным органам, чтобы найти угнанный в Бухаре автомобиль, принадлежащей местной частной фирме. Похитителя удалось задержать за 50 километров от города, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

16 июля сотрудники правоохранительных органов Бухары задержали угнанный накануне автомобиль Ravon Nexia 3, принадлежащий ООО "Business Pride". Похищенное транспортное средство было обнаружено в городе Караулбазар, расположенном в 50 километрах от места совершения преступления.

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Как сообщили Sputnik в областном управлении внутренних дел, похитителем оказался 20-летний житель Намангана. Его имя не разглашается. Утром 15 июля он обманным путем завладел транспортным средством и скрылся в неизвестном направлении.

Инцидент произошел в 5:54 утра, когда водитель заехал на одну из городских автомоек. В ранний час к нему подошел лишь один человек, представившийся местным работником.

Telegram-канал УВД Бухарской области В Бухаре мужчина угнал машину, представившись сотрудником автомойки

Мужчина без доли сомнений отдал ключи незнакомцу, а сам ушел по делам. О пропаже стало известно лишь когда мужчина вернулся за автомобилем. Оказалось, что похожий на этой автомойке никогда не работал. Водитель сообщил об угоне в УВД.

Утром 16 июля информационная служба областного УВД сообщила о случившемся в своем телеграм-канале, прикрепив снимки с камеры наружного наблюдения, запечатлевших подозреваемого. Вскоре это событие стало главной темой местного сегмента соцсетей.

Telegram-канал УВД Бухарской области В Бухаре мужчина угнал машину, представившись сотрудником автомойки

В тот же день угонщик был пойман. По данным областном УВД, парень, получив в управление авто, решил «потаксовать». Попавшийся по дороге клиент, попросил довести его до Караулбазара. Так он оказался в том месте, где и был обнаружен правоохранителями.

"Как оказалось, молодой человек страдает лунатизмом и не может объяснить мотивы своих действий", - сообщили в УВД.

Несмотря на это, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса Республики Узбекистан "Угон транспортного средства", проводятся следственные мероприятия. Наманганцу за содеянное грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как объяснили в УВД, данное преступление - довольно редкое явление для Бухары. Именно поэтому сообщение о нем вызвало серьезный интерес и внимание горожан. За последние шесть месяцев произошло всего два таких случая. В обоих из них машины были взяты без разрешения детьми владельцев.

Согласно Уголовному кодексу Республики Узбекистан, угон транспортного средства в стране карается довольно серьезным наказанием. В зависимости от тяжести, преступник может получить от пяти до двадцати лет лишения свободы.

Подобные меры стали эффективным механизмом борьбы с автоугонщиками и позволили свести этот вид преступления практически к нулю.