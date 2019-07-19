В Бухарской области сгорел грузовик с цементом - фото

Автомобиль перевозил груз из Туркменистана в Бухару. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической цепи двигателя.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Каракульском районе Бухарской области сгорел грузовой автомобиль, следовавший из Республики Туркменистан в Бухару.

УМЧС по Бухарской области В Бухарской области сгорел грузовой автомобиль

Автомобиль марки Volvo 2003 года выпуска перевозил из Марыйского велаята соседней республики в Бухару 24 тонны цемента. За рулем находился 29 летний гражданин Туркменистана.

По данным городского управления пожарной безопасности, сообщение о возгорании поступило в 7:10 утра. На место происшествия выехало два пожарных расчета. В 7:45 возгорание было полностью ликвидировано.

"В результате пожара кабина сгорела полностью, прицеп пострадал на одну треть. Причиной стало короткое замыкание в электрической цепи двигателя. Причиненный ущерб выясняется", - сообщили Sputnik пожарные.