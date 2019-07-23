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Пограничники на кыргызско-таджикском участке государственной границы

На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка – подробности

Фото / пресс-служба ГПС КР
Происшествия
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В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы "характеризуется как относительно стабильная".

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Конфликт между жителями Таджикистана и Кыргызстана произошел 22 июля, в ходе него в Таджикистане погиб один человек, 16 пострадали, тяжелое ранение получил сотрудник милиции. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, поводом для перестрелки стала установка флагштока жителями таджикского села Ворух на въезде в село. Это возмутило проживающих в кыргызском селе Аксай. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие.

В Душанбе же заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. 

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Публикация от Vorukh_page_official (@vorukh_news)

В Кыргызстане из зоны конфликта были эвакуированы около 300 человек. Их разместили в зданиях профлицея и одной из школ областного центра. На местах дежурят спасатели и врачи скорой помощи. Люди вернутся в свои дома, когда разрешится ситуация в приграничном районе. 

Таджикское погранведомство назвало произошедший инцидент провокацией перед встречей президентов двух стран Эмомали Рахмона и Сооронбая Жээнбекова, пишет Sputnik Таджикистан. Она должна состояться в ближайшие дни.

"Произошедшее событие в преддверии встречи на высшем уровне глав двух соседних государств в городе Исфара свидетельствует о том, что некоторые заинтересованные кыргызские круги не хотят мира и спокойствия на линии границы и прибегают к провокациям", — говорится в сообщении.

По данным Погранслужбы Кыргызстана, сейчас обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы "характеризуется как относительно стабильная".

Кыргызско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Местные жители села Кара-Бак на кыргызско-таджикской границе
Фото / Зульфия Тургунова
На таджикско-кыргызской границе произошел конфликт из-за кладбища – подробности
Так, в мае на границе произошел инцидент из-за кладбища. Жители села Кара-Бак Баткенской области Кыргызстана проводили поминальную молитву на могиле похороненного накануне местного жителя. Когда на кладбище появились сотрудники Погранслужбы Таджикистана, кыргызстанцы устроили словесную перепалку и потребовали, чтобы правоохранители ушли. Погранотряд осуществил предупредительный выстрел в воздух.

По данным таджикского погранведомства, конфликт спровоцировали кыргызстанцы: 200 жителей кыргызского кишлака вошли на территорию Таджикистана и прошли вглубь на 700 метров. 

В ГКНБ Таджикистана подчеркнули, что кладбище находится на территории Таджикистана и "не является спорным участком". Предупредительный выстрел был сделан "для пресечения незаконного вторжения кыргызстанцев на охраняемую территорию Таджикистана".

Sputnik Кыргызстан писал, что кладбище на участке Эски-Мазар находится в 150 метрах от условной линии государственной границы на территории Таджикистана. Участок местности не описан, но фактически использовался кыргызстанцами.

Теги:
госграница, граница, перестрелка, Конфликт, Кыргызстан, Таджикистан



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